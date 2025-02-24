Adana'da Bıçaklı Saldırı Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Bıçaklı Saldırı Kamerada

Geniş Video İzle

Kozan'da bıçakla öldürülen gencin saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı, saldırgan yakalandı.

24.02.2025 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bıçakla öldürülen gence saldırı anı kamerada

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülen gence saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi çevre yolunda meydana gelen olayda iddiaya göre iki genç arasında yaşanan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kalabalık bir grup arasında kalan Orhan A., Muzaffer A. tarafından defalarca bıçaklandı. Orhan A. kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda saldırgan Muzaffer A.'nın Orhan A.'nın üzerine yürüyerek bir şeyler söylediği ardından bıçakladığı görülüyor. Polis ekipleri olaya müdahale ederken saldırgan Muzaffer A.'nın polislere karşı direndiği de görülüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kozan, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Bıçaklı Saldırı Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:01 İstanbul Havalimanı’nda büyük skandal Kamera olan biteni böyle kaydetti İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti
13:29 SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
13:15 Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı O sözü duyunca bıçaklamış Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
00:15 Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı
23:41 İstanbul’da okullar tatil mi Vali Gül’den açıklama geldi İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi
23:24 Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
23:17 Elon Musk’ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı Elon Musk'ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı
22:55 Kütahya’da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 16:38:11. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Bıçaklı Saldırı Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.