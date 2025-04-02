Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Tarık T. ile Halil S., M.A.'nın beyaz eşya dükkanına tabancalarla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, iş yerinin cam ve kepengine isabet etti. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, iş yerine 57 merminin isabet ettiği belirlendi.
Tespitler sonrası harekete geçen ekipler, Tarık T. ile Halil S.'yi adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında silahlı saldırıyı düzenlediklerini kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık T. ile Halil S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tam 57 kurşun sıktılar! Saldırı cinayetle bağlantılı çıktı - Son Dakika
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