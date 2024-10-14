10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
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10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı

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10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı, 11 kişi yaralandı.

14.10.2024 08:51
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Adana'da 10 yaşındaki çocuğun kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete dolmuşun çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre A.T. annesi Hülya Takır ve 9 kişiyi de yanına alarak 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile yola çıktı. A.T. elektrikli bisikletle Güzelevler Mahallesinde ara sokaktan Levent Caddesine dikkatsizce çıkınca, Ramazan A. yönetimindeki 01 M 0110 dolmuş çarptı.

11 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki 11 kişi yola savruldu. Kaza anı ise dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dolmuş sürücüsü ve yolcular hemen yaralananların yardımına koştu. Yaralılar çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3-sayfa, Adana, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Alper Çelik:
    Elektrikli 11 kişi nasıl olur? Hindistan da bile olmaz 14 0 Yanıtla
  • İsmail Aydemir:
    uzun lafın kısası elektrikli bisikletlere de devletin bir el atması lazım kuryelerden daha çok tehlikeli olmaya başladılar 10 2 Yanıtla
  • Gürkan Güveniç:
    ablam tüm mahalleyi doldurmadan 11 kişi az olmuş ya ülkeyi hindistandan beter ettiniz 5 1 Yanıtla
  • Ahmet Yesevi:
    Ulan 10 tane bebeyi bindirmissin bari niye cocuga surdurup ana yola cikiyorsunuz 2 0 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    Adana da 1 kere dolmuşa bindim, böyle bir araç kullanma yok...resmen trafik teröristliği 1 0 Yanıtla
  • Sinan İLMAZ:
    10 yasinda ki çocuk;okul servisi mi yapıyormuş.annesi de araç annesimiymiş 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
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