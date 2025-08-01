Adana\'da Eğitim Uçağı Düştü

Adana'da bir eğitim uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Bölgeye ekipler sevk edilirken 1 pilot ve 1 yolcunun ağır yaralandığı öğrenildi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak Pisti'nden kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı kısa bir süre sonra düştü. Uçakta bulunan 39 yaşındaki pilot Burak Yürekli ve yolcu 30 yaşındaki Şeyda Doğan, ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA