Adana\'da Hükümlü Yakalandı

Adana'da kaçakçılık ve hırsızlık suçlarından toplam 8 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün içerisinde yaptığı uygulamalarda durumundan şüphelendiği Tuncay S.'yi durdurdu. Şahsın yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda kaçakçılık suçundan 5 yıl ve hırsızlık suçundan ise 3 yıl 7 ay 21 gün hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Kelepçe takılarak gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA