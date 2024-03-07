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Adana'da iki hükümlü yakalandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 21 yıl 4 ay ve 11 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan iki hükümlü yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iki hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Polis bir çok ilde hırsızlık yapmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K.'nın ve kasten adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 11 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan L.S.'nin adreslerini tespit etti. Polis bu tespit üzerine iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında iki hükümlüde yakalandı. Hükümlüler emniyet getirildi. İşlemlerinin ardından iki hükümlü önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.