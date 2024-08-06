Adana\'da iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı

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Evinde kilolarca uyuşturucu yetiştiren kişi, "Pahalı ondan dolayı kendime yetiştiriyorum"

ADANA - Adana'da iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirilen eve yapılan operasyonda 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli ifadesinde, "Esrar pahalı, bundan dolayı kendim yetiştiriyorum" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ceyhun K.'ın evine kurduğu iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu madde yetiştirdiğini belirledi. Narkotik polisleri bunun üzerine söz konusu şüpheli Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Ceyhun K. kelepçe takılarak etkisiz hala getirildi. Evde yapılan arama çalışmasında 3 kilo 800 gram esrar, 55 kök hint keneviri, 6 adet sıvı gübre ile çok sayıda iklimde sistemine ait parça ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunda, "Esrar piyasada çok pahalı, kenevirleri kendim için yetiştiriyorum" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.