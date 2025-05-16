Adana'da İş İnsanı Gasp Edildi - Son Dakika
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Adana'da İş İnsanı Gasp Edildi

Adana'da bir iş insanı, tanıdığı kadının tuzağına düşerek 600 bin TL'sini kaybetti. 3 şüpheli tutuklandı.

16.05.2025 16:27
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Adana'da iş insanına tuzak: 600 bin TL'den fazla parası gasp edildi

Bir iş insanını, tanıdığı kadının 'yardım' çağrısıyla gittiği adreste tuzağa düşürülüp silahla rehin alarak 600 bin TL'den fazla parasını gasp eden 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı

ADANA - Adana'da bir iş insanı, tanıdığı genç kadının 'yardım' çağrısıyla gittiği adreste tuzağa düşürülüp silahlar rehin alınarak 600 bin TL'den fazla parası gasp edildi. Polisin çalışmasıyla yakalanan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 50 yaşındaki iş insanı M.T., daha önce tanıdığı 25 yaşındaki D.A. isimli kadının telefonla "Zor durumdayım, yardıma ihtiyacım var" çağrısına kayıtsız kalmadı. Yardım etmek için belirtilen adrese giden M.T., apartmanın önüne geldiği anda korkunç plan devreye girdi. Apartmana gelen M.T.'ye, pusu kuran M.U. ve M.K. döverek zorla eve soktu. Evde M. U., M.T'ye silah doğrulttu. Diğer şüpheliler ise şahsın cep telefonu, cüzdanı, araç anahtarını ve üzerindeki 3 bin 500 TL'yi gasp etti.

Hesaplarına para havale ettirdiler, 600 bin TL'yi de çaldılar

İş insanını silah zoruyla rehin alan şüpheliler, banka hesaplarına 10 bin TL havale ettirdi. Daha sonra şüpheliler, M.T.'nin otomobilinde bulunan 600 bin TL nakit para ile kişisel eşyalarını çalarak ortadan kayboldu.

Ölümden dönen iş insanı yaşadıklarını polise anlattı. Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, şüphelilerin Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Yapılan operasyonla M.U., M.K., İ.Ç., ile birlikte yanlarında olan M.E. ve Y.B.'de gözaltına alındı. Evde yapılan arama çalışmalarında olayda kullanılan tabanca ve çaldıkları gözlük, cep telefonu ile şahsın kimliği ve kredi kartları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden olayı gerçekleştiren 3 şüpheli tutuklandı, yanlarında yakalanan diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öteyandan iş insanını tuzağa çeken kadının firar olduğu, yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da İş İnsanı Gasp Edildi - Son Dakika

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