Adana\'da İşçiler 3 Ayın Ardından Eylem Yaptı

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Adana'da SASA Polyester fabrikasında taşeron firmada çalışan işçiler, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yapıp iş makinasının önünü kesti.

SASA Polyester fabrikasının PTA Üretim tesisi şantiyesinde taşeron firmada çalışan bir grup işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle sabah saatlerinden itibaren fabrikanın önünde toplanmaya başladı. İşçiler, binaya girip bir iş makinasının geçişine de izin vermedi. Bu nedenle kısa süreli gerginlik yaşandı. Eylemcilerin iş makinasının geçişine izin vermesiyle gerginlik sona erdi.

Eylem yapan yaklaşık işçiler, temsilcilerinin yetkililerle görüşmeye geçmesi üzerine eylemi sonlandırdı. - ADANA