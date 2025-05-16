Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı

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Adana'da annesinin 34 gündür kayıp olarak aradığı yüzde 40 zihinsel engelli gencin, işten eve dönerken tartıştığı arkadaşını boynundan bıçaklayarak kaçtığı ve ailesine haber vermediği ortaya çıktı. Şüpheliyi arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç çıkmazken oğlunun bulunmasını isteyen anne, "Oğlum ilaçsız yaşayamaz. Allah rızası için o bulunsun" dedi.

16.05.2025 10:15
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde 8 Nisan'da meydana gelen olayda yüzde 40 zihinsel engelli Ramazan Hakseven (31) evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

"HIRSIZLA KARŞILAŞINCA ŞOKE GİRDİ"

Anne Gülizar Hakseven (68), oğlu Ramazan'dan 34 gündür haber alamadıkları için perişan olduklarını belirterek, "Oğlum Tokat'ta bundan 5 yıl önce iktisat bölümünde okurken, Adana'da olduğu sırada eve hırsız girdi. Oğlum hırsızla karşılaşınca şoka girdi. Daha sonra girdiği şoktan dolayı yüzde 40 zihinsel engelli oldu" dedi.

Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı

"OĞLUM İLAÇSIZ YAŞAYAMAZ"

Oğlunun ilaçlar kullanarak hayatını devam ettirdiğini ifade eden anne, "Oğlum ilaçsız yaşayamaz. Ondan hiç haber alamadık. Polise de başvurduk ancak bir sonuç çıkmadı. Benim oğlum engelli, Allah rızası için o bulunsun. Benim artık ağlamaktan gözlerim görmez hale geldi" diyerek yardım istedi.

ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gelincik Caddesi'nde 8 Nisan günü saat 01.25 sıralarında iddiaya göre; kebapçıda komi olarak çalışan Mehmet Salih Kaya (22) mesai bitiminde birlikte çalıştığı iş arkadaşı Ramazan Hakseven (31) ile evlerine gitmek için servise bindi. Hakseven cadde üzerinde evine ineceği sırada iş arkadaşı Kaya ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Hakseven, Kaya'yı boynundan bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kaya'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Kaya, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı

ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Zihinsel engelli raporu olduğu belirtilen Hakseven'in işlediği suçtan dolayı kaçtığı, ailesine de haber vermediği ortaya çıktı. Polisin 8 Nisan'dan itibaren şüpheliyi arama çalışmasını sürdürdüğü ancak şu ana kadar bir sonuç elde edemediği öğrenildi.

Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

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