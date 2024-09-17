Adana'da Keresteciler Sitesi'nde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Keresteciler Sitesi'nde Yangın Çıktı

Adana\'da Keresteciler Sitesi\'nde Yangın Çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Keresteciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bu, bölgede bu ay içinde yaşanan ikinci yangın olma özelliğini taşıyor.

17.09.2024 08:27  Güncelleme: 08:40
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Adana'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına çok sayıda ekiple müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Keresteciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, yangın çıkan yer kereste dolu olduğu için alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan, bu yangın Keresteciler Sitesi'nde bu ay içinde çıkan ikinci yangın oldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Keresteciler Sitesi'nde Yangın Çıktı - Son Dakika

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