Adana\'da Korkunç Kaza: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Adana'da pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve 6 ile 8 yaşlarındaki iki kızının naaşı adli tıptan alınarak defin edileceği Mersin'e götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesine bağlı ova mahallelerden Mürseloğlu sınırlarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden dönen 42 yaşındaki baba Metin ve kızları 8 yaşındaki Aylin ile 6 yaşındaki Selin Yıldırım'ın olduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sulama kanalına devrildi. Kazayı fark eden çevreden geçenler yardıma koştu. Baba ve iki kızının cansız bedeni vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza, babasının kabrini ziyaret edip dönerken yaşanmıştı

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrasında cenazeler yakınları tarafından alındı. Cenazeler, cenaze aracıyla defin edileceği Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kefeli'ye gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile Kefeli Mahallesi'nde mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda hadisenin yaşandığı öğrenildi. - ADANA