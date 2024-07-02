Adana'da miras kavgasında anne ve 2 kızı öldüresiye darp edildi - Son Dakika
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Adana'da miras kavgasında anne ve 2 kızı öldüresiye darp edildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, akrabalar arasında çıkan miras kavgasında anne ve 2 kızı, 3 şahıs tarafından öldüresiye darp edildi. Olay, Çatalpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kavgada kadınlar, cep telefonuyla anbean görüntülendi.

02.07.2024 21:31
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Adana'da akrabalar arasında çıkan miras kavgasında anne ve 2 kızı, 3 şahıs tarafından öldüresiye darp edildi.

Olay, Yüreğir İlçesine bağlı Çatalpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında miras meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet A. ve oğulları Hüseyin A. ile Oğuzhan A., Kezban A. ile kızları Elif A. ve Songül A.'ya saldırdı. 3 şahıs kadınları öldüresiye darp ederken bu anlar cep telefonu ile anbean görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da miras kavgasında anne ve 2 kızı öldüresiye darp edildi - Son Dakika

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