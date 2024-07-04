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Adana'da narkotik operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı

Narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda 7 kilo 970 gram esrar, 1 kilo 467 gram bonzai, bin 763 uyuşturucu hap ile 127 kök Hint keneviri ele geçirdi

ADANA - Adana'da narkotik polisleri bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda 7 kilo 970 gram esrar, 1 kilo 467 gram bonzai ile çeşitli uyuşturucu ele geçirdi. Olaylarda 46 kişi gözaltına alınırken 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Haziran tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 46 kişiyi yakaladı. Söz konusu şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 kilo 970 gram esrar, bin 763 uyuşturucu hap, 1 kilo 467 gram bonzai, 22 gram bonzai hammaddesi, 201 gram metamfetamin, 127 kök Hint keneviri ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 34 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 12 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.