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Adana'da orman yangını çıktı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların yangın çıktığını ihbar etmesi üzerine olay yerine orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.