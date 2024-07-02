Adana'da orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'da orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde anız yakımı nedeniyle çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangına müdahale için arazözler, uçak ve helikopterler sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, orman yangınlarının büyük bir kısmının anız yakımı nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

02.07.2024 22:06
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Adana'da orman yangını kontrol altına alındı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde anız yakımı nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Bölgeye Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangına bir uçak ve 2 helikopterle de müdahale edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Yangının ise anız yakımı sonrası çıktığı öğrenildi. Yetkililer bu nedenle anız yakılmamasını bu yıl Adana'da çıkan orman yangınlarının yüzde 90'nın anız yakıldığı için meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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