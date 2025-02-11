Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Feke ilçesindeki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, çıkış nedeni araştırılıyor.

11.02.2025 21:27
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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Maran Kalegediği mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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