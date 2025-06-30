Adana'da Orman Yangınına Çiftçilerden Anında Müdahale - Son Dakika
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Adana'da Orman Yangınına Çiftçilerden Anında Müdahale

Adana\'da Orman Yangınına Çiftçilerden Anında Müdahale
30.06.2025 18:41  Güncelleme: 18:48
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Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar hayvanlarını korumak için seferber oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürereken, vatandaşlar da kendi canlarının yanı sıra hayvanlarını da korumak için traktörlerle tarlaya topladıkları sürülerini koruma altına almaya çalıştı.

Yangın, saat 15.30'da sıralarından Boztahta Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Havadan 2 helikopterle müdahale edilirken karadan da çok sayıda arzöz ve ilk müdahale aracıyla ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Kozan Belediyesinin de iş makineleri ve tanklarla su desteği verdiği bölgede ise birçok ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangının bahçelere sıçramasıyla bazı evlerin çevresi de alevlerin etkisi altında kaldı. Çiftçilerden Emrah Okutucu, 10 inek ve 50 kuzudan oluşan sürüsünü yangından korumak için ailesiyle birlikte seferber oldu. Traktörüyle arazisini sürerek koruma hattı oluşturan Okutucu'nun ailesi ise bahçelerindeki samanları ve otları sulayarak yangının evlere yaklaşmasına karşı tedbir aldı.

Yangın sırasında büyük korku yaşadıklarını belirten 75 yaşındaki Meşude Okutucu, "Bizim Allah'tan başka sığınacak kimsemiz yok. Allah beterinden saklasın, bir an önce söner inşallah" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Orman Yangınına Çiftçilerden Anında Müdahale - Son Dakika

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