Adana'da palet fabrikasında yangın
ADANA - Adana'da palet fabrikasında çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Dedepınar Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 45 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.
İşyerinde maddi hasar meydana gelirken itfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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