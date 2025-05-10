Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Adana'da bir ilkokulda özel öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkan kadın öğretmen B.N.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda yaşandı. Özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T. otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark eden velilerden biri şiddet olaylarını da görüntüledi.

ÖĞRENCİLERİ TOKATLADIĞI ANLAR KAMERADA

Görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine söz konusu öğretmen evinde polis tarafından gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Açığa da alınan öğretmen emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Önce savcıya ifade veren öğretmen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan B.N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.