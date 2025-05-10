Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

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Adana'da özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan genç kadın, otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan öğretmen, tutuklandı.

10.05.2025 14:06
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Adana'da bir ilkokulda özel öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkan kadın öğretmen B.N.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda yaşandı. Özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T. otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark eden velilerden biri şiddet olaylarını da görüntüledi.

ÖĞRENCİLERİ TOKATLADIĞI ANLAR KAMERADA

Görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine söz konusu öğretmen evinde polis tarafından gözaltına aldı.

Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Açığa da alınan öğretmen emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Önce savcıya ifade veren öğretmen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan B.N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı
Kaynak: İHA

3-sayfa, Eğitim, Şiddet, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • n5685244:
    görevi kötüye kullanan memurlar için caydırıcı ceza gelmeli yoksa bu muhabbet ler bitmez 45 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    bunuda dövsünler bi içeride bakalım nasıl oluyormuş 20 3 Yanıtla
  • 033248:
    Otizmli çocukların evlerinde uğradıkları şiddet de takip edilmeli. Şiddetin sadece eğitim kurumlarında olduğu hiç inandırıcı gelmiyor. 18 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    1980 lı yıllarda neredeyse her ogretmen sınıfa dayak atardı hatta bır dın ogretmenı vardı odev yapmayanları tahtaya dızer tum gucuyle tokatlardı dengesınıde kaybederdı.tum okul hatta 10 sene boyunca 1000 lerce kısı sahıt ceza veren yoktu 6 3 Yanıtla
  • SELÇUK ÖZDEMİR:
    köfte ekmek 150 tl 7 2 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    boşuna dememişler adanaliyig... 3 3 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    ömür boyu hapis cezası verin 4 1 Yanıtla
  • enteresan:
    hayatı bitti. şimdi hiç bir yer işe almaz onu. 1 0 Yanıtla
  • Bilgin Bilgin:
    Vicdan merhameti olmayan bu işi yapmasın bence... bugün ne yaparsan yarın karşılığını alırsın insanoğlu.. elbet birgün... 0 0 Yanıtla
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