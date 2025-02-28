Adana\'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

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Adana'da silah kaçakçılarına yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla 12'si ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silahları piyasaya sürüp ticaretini yapan kişilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zaman baskın yapıldı.

Yapılan baskınlarda 4 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken 18 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 4'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla 12'si ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA