Adana\'da Silahlı Haraç İddiası

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Adana'da "Sana ceza kestik" diyerek telefoncuya silahlı saldırı yapıp, 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 25 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'ndeki bir telefon tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemil Ö. (22) motosikletiyle S.S.'ye (48) ait telefon tamircisinin önüne geldi. Cemil Ö.'nün telefonuyla S.S.'yi arayıp "Sana ceza kestik bize 3 milyon TL vereceksin yoksa sonuçlarına katlanırsın" dediği öne sürüldü. Bunun üzerine S.S. parayı vermeyeceğini söyleyerek polise durumu bildirdi.

Parayı alamayacağını anlayan Cemil Ö. korkutmak amacıyla iş yerine tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için çalışmalarına başladı. Yaklaşık 100 saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis, şüpheli Cemil Ö.'nün saklandığı yeri tespit etti. Çukurova ilçesindeki bir apartmanda saklanan Cemil Ö. yapılan operasyonla yakalandı. Cemil Ö.'nün saklanmasına yardımcı olan Alattin U. da (23) gözaltına alındı.

Emniyette ifade veren Cemil Ö., "Aramızda borç nedeniyle husumet vardı, bu nedenle iş yerine ateş ettim" dediği iddia edildi. Alattin U. ise olayla ilgisinin olmadığını belirtti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA