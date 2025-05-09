Adana\'da Telefon Patladı

Adana'da bir teknik serviste arızalı telefon kontrol edilirken bataryası patlayarak alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir teknik serviste meydana geldi. Alınan bilgiye göre, müşteri tarafından bırakılan telefonu teknik servis çalışanı kontrol ettiği sırada bataryası patladı. Kısa süreli paniğe neden olan patlama ile birlikte alev alan telefonu teknik servisi çalışanı alıp yere atarak ayağıyla söndürdü. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Teknik servisçi uyardı: "Telefonu sabaha kadar şarja koymayın"

Cep telefonu teknik servis uzmanı Ramazan Özdemir, vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için uyarıda bulundu. Özdemir, "Bataryaların içinde gaz var. Bu gazların genleşmesi sonucu patlama meydana gelir. Bu nedenle orijinal batarya kullanmak gerekir. Ayrıca telefonu gece yatarken şarja koyup sabaha kadar tutmamak gerekir. Telefonlar en fazla 2 ile 4 saat arasında şarj olur. Şarjda fazla tutmak bataryanın ısınmasına ve patlamasına neden olur" dedi.

Özdemir, ayrıca Adana gibi sıcak illerde telefonu 40 derecenin altındaki ortamlarda şarj etmek gerektiğini aksi halde aşırı sıcak nedeniyle de patlama yaşanabileceğine dikkat çekti. - ADANA