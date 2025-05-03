Adana'da Tetikçiler Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Tetikçiler Operasyonla Yakalandı

Adana\'da Tetikçiler Operasyonla Yakalandı

Adana'da düzenlenen operasyonda 2 tetikçi, özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

03.05.2025 09:54
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Adana'da iki tetikçi, özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla kapı kırılıp yakalandı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Yüreğir ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı. Kurşunlanma olayıyla ilgili Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, ilk önce çevredeki güvenlik kameralarından görüntüleri topladı. Yaklaşık 600 saatlik görüntüleri tek tek inceleyen ekipler şüphelilerin izine ulaştı. Polisin titiz çalışması sonucu silahlı saldırı olayını şüpheliler O. K. ile S. Ç.'nin gerçekleştiği belirlendi. Bunun üzerine adresleri de de tespit edilen şüphelilere özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında özel tim kapıları kırıp içeri girerek 2 tetikçiyi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınıp Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Tetikçiler Operasyonla Yakalandı - Son Dakika

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