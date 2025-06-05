Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama

Adana'da torbacı operasyonu: 15 tutuklama

ADANA - Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 19 şüpheli yakalandı, 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Şafak vakti yapılan operasyonda 19 şüphe yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 108 adet uyuşturucu hap, 2,61 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi, 15'ü tutuklandı. 1'i adli kontrol şartı ile 4 şüpheli de serbest kaldı.