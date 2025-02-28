Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Adana'da kamyondaki şofbende ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta dedektör köpek ile yapılan aramada kapalı kutudaki şofben içerisinden 806 uyuşturucu hap çıktı. Araç sürücüsü Uğur E. (35) ve yanındaki Fevzi E. (20) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında "Uyuşturucu madde satmıyoruz, sadece içiciyiz" diyen 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA