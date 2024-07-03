Adana'da Yapılan Operasyonlarda 7 Kilodan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Yapılan Operasyonlarda 7 Kilodan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'da Narkotik polisleri bir hafta içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 kilo 970 gram esrar, 1 kilo 467 gram bonzai ve diğer çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 46 kişi gözaltına alındı ve 34 kişi tutuklandı.

03.07.2024 10:42
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Adana'da narkotik polisleri bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda 7 kilo 970 gram esrar, 1 kilo 467 gram bonzai ile çeşitli uyuşturucu ele geçirdi. Olaylarda 46 kişi gözaltına alınırken 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Haziran tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 46 kişiyi yakaladı. Söz konusu şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 kilo 970 gram esrar, bin 763 uyuşturucu hap, 1 kilo 467 gram bonzai, 22 gram bonzai hammaddesi, 201 gram metamfetamin, 127 kök Hint keneviri ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 34 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 12 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yapılan Operasyonlarda 7 Kilodan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Yapılan Operasyonlarda 7 Kilodan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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