Adana\'da Yaşlı Adam Cipin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Musa G. idaresindeki 01 BAB 870 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Osman Biçer'e çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerinin ardından Biçer'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazanın Biçer'in kendisine kırmızı yanmasına rağmen yolun karşısına geçmek istemesi sonucu yaşandığı ileri sürüldü. - ADANA