Adana\'da Yengesi Darp Edip Evini Kundakladı

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Adana'da önce yengesini darp edip, ardından sığındığı babasının evine molotof kokteyli atan kayınbiraderin ifadesinde, "Ben kimseye vurmadım, elim değmiş olabilir" dediği öne sürüldü. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Ekim günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fadime Ö. bir süredir eşi Eren Ö.'den şiddet görüyordu. Gördüğü şiddete dayanamayan kadın babası Osman G.'nin evine gitti.

Eren Ö., cep telefonuyla eşiyle konuştuğunda eve gelmesini istedi ancak Fadime Ö. gelmeyeceğini söyledi. Bunun ardından Eren Ö.'nün kardeşi Mert Yiğit Ö., arkadaşı M.S. (17) ile birlikte yengesinin kaldığı eve gitti.

Yengesini dövdü, sonrada evini kundakladı

Mert Yiğit Ö., yengesi Fadime Ö. ile konuşarak evine dönmesini istedi. Fadime Ö., eve dönmek istemediğini belirtince Mert Yiğit Ö. tarafından darp edildi. Daha sonra evden çıkan Mert Yiğit Ö., yengesinin babası Osman G.'nin evine molotof kokteyli atarak ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayın şüphelileri Mert Yiğit Ö. ve arkadaşı M.S.'yi sokakta kıskıvrak yakaladı.

"Elim değmiş olabilir"

Mert Yiğit Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Geri evine götürmek için yengemin yanına gittim. Tartışma çıktı ancak ben kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir. Sinirlenip, dışarı çıktım. Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Yiğit Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.S.'nin ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ADANA