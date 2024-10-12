Adana'da Yengesi Darp Edip Evini Kundakladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Yengesi Darp Edip Evini Kundakladı

Adana\'da Yengesi Darp Edip Evini Kundakladı

Adana'da kayınbirader, yengesini darp edip babasının evine molotof kokteyli attı; tutuklandı.

12.10.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da önce yengesini darp edip, ardından sığındığı babasının evine molotof kokteyli atan kayınbiraderin ifadesinde, "Ben kimseye vurmadım, elim değmiş olabilir" dediği öne sürüldü. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Ekim günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fadime Ö. bir süredir eşi Eren Ö.'den şiddet görüyordu. Gördüğü şiddete dayanamayan kadın babası Osman G.'nin evine gitti.

Eren Ö., cep telefonuyla eşiyle konuştuğunda eve gelmesini istedi ancak Fadime Ö. gelmeyeceğini söyledi. Bunun ardından Eren Ö.'nün kardeşi Mert Yiğit Ö., arkadaşı M.S. (17) ile birlikte yengesinin kaldığı eve gitti.

Yengesini dövdü, sonrada evini kundakladı

Mert Yiğit Ö., yengesi Fadime Ö. ile konuşarak evine dönmesini istedi. Fadime Ö., eve dönmek istemediğini belirtince Mert Yiğit Ö. tarafından darp edildi. Daha sonra evden çıkan Mert Yiğit Ö., yengesinin babası Osman G.'nin evine molotof kokteyli atarak ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayın şüphelileri Mert Yiğit Ö. ve arkadaşı M.S.'yi sokakta kıskıvrak yakaladı.

"Elim değmiş olabilir"

Mert Yiğit Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Geri evine götürmek için yengemin yanına gittim. Tartışma çıktı ancak ben kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir. Sinirlenip, dışarı çıktım. Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Yiğit Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.S.'nin ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yengesi Darp Edip Evini Kundakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:14 IMF’den Türkiye için müjde gibi tahmin IMF'den Türkiye için müjde gibi tahmin
08:42 Bu kez fena geliyor Meteoroloji’den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
13:53 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı
13:36 Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:51 Tekirdağ’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
12:03 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
11:54 Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı
11:50 Ehliyet sahipleri dikkat Yüklü ceza yolda Ehliyet sahipleri dikkat! Yüklü ceza yolda
11:47 Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı
11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 10:17:51. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Yengesi Darp Edip Evini Kundakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.