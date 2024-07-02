Adana Kozan\'da çıkan yangında ev, buğday deposu ve iş yeri kullanılamaz hale geldi

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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında ev, buğday deposu ve bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın Kuyubeli Mahallesinde Ali Ü.'nün evinde sabah saatlerinde çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi, buğday deposunu ve yanındaki iş yerini sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangını söndürdü ancak, ev, buğday deposu ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA