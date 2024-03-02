Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin, Kayseri, Van ve Batman İl Emniyet Müdürlüklerine yeni atamalar gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Mersin İl Emniyet Müdürü görevden alındı ve yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü atandı. Ayrıca, Van İl Emniyet Müdürü Kayseri'ye, Van İl Emniyet Müdürlüğüne ise yeni bir atama yapıldı. Batman İl Emniyet Müdürlüğüne de yeni bir isim atandı.