Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına... - Son Dakika
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Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına...

Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına...

Adana merkezli olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-23' operasyonlarında, Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik olarak 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 146 şüpheli yakalandı.

02.03.2024 08:07  Güncelleme: 08:11
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Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-23" operasyonlarında 146 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına... - Son Dakika
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