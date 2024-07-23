Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 7 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Feke'ye bağlı Akkaya Mahallesi'nde bugün saat 14.00'te çıkan orman yangınına vatandaşların ihbarı üzerine Kozan ve Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 7 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. - ADANA