Adana\'nın Feke ilçesinde ev yangını

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Adana'nın Feke ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Feke'nin Gedikli Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangını söndürdü ancak 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA