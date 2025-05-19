Adıyaman\'da 2 Katlı Evde Yangın Paniği

Adıyaman'da 2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2166. Sokak'ta 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN