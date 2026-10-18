Adıyaman'da 3. kattan beton zemine düşen işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da 3. kattan beton zemine düşen işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman\'da 3. kattan beton zemine düşen işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'da bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, çevredekilerin araçla götürdüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesinde devam eden bir inşaatta işçi olarak çalışan Cengiz T., dengesini kaybederek 3.kattan beton zemine düştü. İşçinin inşaattan düştüğünü gören çevredekiler tarafından araç ile Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cengiz T., durumunun ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 3. kattan beton zemine düşen işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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