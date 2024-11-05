Adıyaman\'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan anız yangının ormana sıçradı yaklaşık 2 hektarlık alan kısmen yandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çatalağaç Köyü kırsalında nedeni bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 2 hektarlık bir alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN