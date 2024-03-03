Adıyaman\'da Asansörde Ölü Bulundu

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Adıyaman'da bir kişi asansör içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Siteler Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'nin giriş kısmında yer alan 4 katlı bir binanın asansör kapısını açan bina sakini, asansör içerisinde Mehmet R. (72) isimli yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet R.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Herhangi bir yaralanması bulunmayan ve kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mehmet R.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN