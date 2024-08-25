Adıyaman'da Asılsız İhbar - Son Dakika
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Adıyaman'da Asılsız İhbar

Adıyaman\'da Asılsız İhbar

Adıyaman'da bir binanın 8. katında bir şahsın atlayacağı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ancak yapılan incelemeler sonucunda olayın asılsız olduğu anlaşıldı.

25.08.2024 12:07
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Adıyaman'da, bir binanın 8. katında bir şahsın atlayacağı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, olayın asılsız olduğunu anladı.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında bir şahsın kendini 8 katlı bir binanın teras kısmından aşağıya atlayacağına dair ihbar aldı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda kimseye rastlanılamayarak olayın asılsız ihbar olduğu anlaşıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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