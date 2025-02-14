Adıyaman\'da Beton Silosu Devrildi

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Adıyaman'da, beton silosu devrilerek balkonun üzerine düştü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarında bir firmaya ait beton silosu devrildi. Devrilen silo, yakınlarda bulunan bir binanın 2.kat balkonun üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde ve siloda maddi hasar meydana geldi. Silo, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. - ADIYAMAN