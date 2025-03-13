Adıyaman\'da Çarpma Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da, otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih İ., idaresindeki 02 AFA 217 plakalı motosikletle sürücüsü tespit edilemeyen 02 ABA 172 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Fatih İ., ile motosiklette bulunan Büşra İ., yaralandı.

Her iki yaralı yerde kanlar içerisinde yatarken otomobil sürücüsü ise aracıyla olay yerinden hızla kaçtı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza yerinden aracıyla kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN