Adıyaman'da, yapılan dilenci operasyonunda 6 şahıs yakalandı.
Adıyaman'ın kent merkezinde vatandaşların duygularıyla oynayarak para dilenen şahıslara yönelik zabıta ekiplerince çalışma yapıldı. Zabıta ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 şahıs yakalandı. Şahıslar zabıta karakoluna getirilerek burada haklarında işlem yapıldı. Zabıta ekipleri aynı zamanda şahısların üzerinden çıkan paralara da el konuldu. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Dilenci Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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