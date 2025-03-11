Adıyaman'da Dilenci Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Dilenci Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Adıyaman\'da Dilenci Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Zabıta ekipleri, Adıyaman'da para dilenen 6 şahsı yakaladı ve parasına el koydu.

11.03.2025 15:34
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Adıyaman'da, yapılan dilenci operasyonunda 6 şahıs yakalandı.

Adıyaman'ın kent merkezinde vatandaşların duygularıyla oynayarak para dilenen şahıslara yönelik zabıta ekiplerince çalışma yapıldı. Zabıta ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 şahıs yakalandı. Şahıslar zabıta karakoluna getirilerek burada haklarında işlem yapıldı. Zabıta ekipleri aynı zamanda şahısların üzerinden çıkan paralara da el konuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Dilenci Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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