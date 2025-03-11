Adıyaman\'da Dilenci Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da, yapılan dilenci operasyonunda 6 şahıs yakalandı.

Adıyaman'ın kent merkezinde vatandaşların duygularıyla oynayarak para dilenen şahıslara yönelik zabıta ekiplerince çalışma yapıldı. Zabıta ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 şahıs yakalandı. Şahıslar zabıta karakoluna getirilerek burada haklarında işlem yapıldı. Zabıta ekipleri aynı zamanda şahısların üzerinden çıkan paralara da el konuldu. - ADIYAMAN