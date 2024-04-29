Adıyaman'da Ev Soygunu: Çeyrek Altın ve 2 Bin TL Çalındı - Son Dakika
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Adıyaman'da Ev Soygunu: Çeyrek Altın ve 2 Bin TL Çalındı

Adıyaman\'da Ev Soygunu: Çeyrek Altın ve 2 Bin TL Çalındı

Adıyaman'ın Yenimahalle 2633 Sokak'ta bulunan bir ev, kimsenin olmadığı bir sırada şahıs yada şahıslar tarafından soyuldu. Evde bulunan 1 adet çeyrek altın ve yaklaşık 2 bin TL parayı çalan şahıs yada şahıslar kayıplara karıştı. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

29.04.2024 12:17
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Adıyaman'da, şahıs yada şahıslar kimsenin evde olmadığı esnada girdiği evi soyarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle 2633 Sokak içerisinde bulunan Ramazan U'ya, ait eve gelen kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, evde kimsenin olmadığını fark ederek kapıları zorlayarak içeriye girdi. İçeriye giren şahıs yada şahıslar, evde bulunan 1 adet çeyrek altın ile yaklaşık 2 bin TL parayı alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra evin kapılarının açık olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen mahalle ve çarşı bekçileri ile polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Ev Soygunu: Çeyrek Altın ve 2 Bin TL Çalındı - Son Dakika

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