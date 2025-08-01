Adıyaman\'da Evde Yangın Paniği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallede İbrahim Ötün'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN