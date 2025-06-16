Adıyaman\'da Genç Kıza Otomobil Çarptı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Selvi B'ye sürücüsü öğrenilemeyen 46 FB 433 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Selvi B'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Genç kız, hastaneye kaldırılmayı kabul etmedi. Yaşanan olay sonrasında hem Selvi B., hem de araç sürücüsü olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN