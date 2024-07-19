Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Adıyaman'da birçok evde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının şüphelileri olan 7 kişi, şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri, bahçede uyurken polisleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yaklaşık 2 ay boyunca takip edilen şüpheliler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. Şahısların, soydukları evlerden yaklaşık 1 milyon TL değerinde malzeme çaldığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

19.07.2024 12:21
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Adıyaman'da, çok sayıda evde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının şüphelileri olan 7 kişi şafak vakti eş zamanlı operasyonla yakalandı. Bahçede uyuyan bir şüpheli gözlerini açar açmaz karşısında polisleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde 10 evden hırsızlık ve 1 motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştığı iddia edilen A.B., B.B., Ö.F.K., A.Y., M.F.A., M.T. ve Z.A.B., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince fiziki ve teknik takibe alındı. Yaklaşık 2 ay boyunca takibe alınan hırsızlık şüphelilerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Şahıslar tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Evin bahçesinde uyuyan ve uyanır uyanmaz polisleri gören bir şüphelinin yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Evlerinde yakalanan şüpheli şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan şahısların soydukları evlerden yaklaşık 1 milyon TL değerinde malzeme çaldıkları belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

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