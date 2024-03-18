Adıyaman\'da inşaat işçisi otel odasında intihar etti

Edirne'de Şehit Aileleri ve Gaziler İftar Programında Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit aileleri ve Gaziler ile düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Edirne Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan Vali Sezer, şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirtti. Programda ayrıca semazenlerin gösterisi ve konser de yer aldı.