Adıyaman\'da İnşaatta İşçi Düştü

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Adıyaman'da, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek aşağıya düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere (Zey) Bölgesinde devam eden konutlarda çalışan H.K., dengesini kaybederek 3.kattan aşağıya düştü. Yaralanan H.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN