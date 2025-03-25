Adıyaman\'da İntihar Girişimi

Adıyaman'da, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, binanın 3. katından atlamaya çalıştığı esnada yakınları tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K1 Konteyner Kent yakınlarında bir binanın 3. katına çıkan A.E., isimli şahıs, buradan atlamak istedi. Yakınları tarafından son anda yakalanan kişi bu defa kaçmaya başladı. Yine yakınları tarafından konteyner kent önünde yakalanan A.E., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edildi. Polis ekiplerinin de olay yerine geldiği şahıs, sakinleştirildi. E

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN