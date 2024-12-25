Adıyaman\'da Kaçak Alkol Operasyonu

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Adıyaman'da yapılan operasyon neticesinde 28 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak alkol operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında Alitaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde ve M.K isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalar neticesinde 28 şişe kaçak alkol, 347 paket bandrolsüz sigara, 5 paket bandrolsüz puro, 8 adet elektronik sigara, 28 adet elektronik sigara likidi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 163 adet fişek ele geçirildi:

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - ADIYAMAN