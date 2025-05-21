Adıyaman\'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman'da, çimento yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu mevkiinde çimento yüklü 34 BHM 140 plakalı kamyonun frenleri patladı. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucu kamyon kasasındaki çimentolar yola savruldu. Meydana gelen kazada kamyon içerisinde bulunan Bekir A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN